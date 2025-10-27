Златна значка и „Партньор на годината“ за Исторически музей Дряново

В навечерието на Димитровден – празника на българските строители, Исторически музей Дряново бе удостоен с две престижни отличия. От Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС),

директорът на музея Иван Христов получи златната почетна значка „Майстор Колю Фичето“,

която е символ на уважение към онези, които пазят живо делото на гения на възрожденското строителство.

Отличието бе връчено на 24 октомври в София лично от председателя на ФНСС инж. Цветелина Иванова, по повод 225 години от рождението на майстор Колю Фичето.

В поздравителния адрес, придружаващ значката, се подчертава, че под ръководството на Христов дряновският музей е „ярък пазител на богатото наследство на Колю Фичето и жив мост между поколенията“.

„С дейността си музеят вдъхновява строителната общност, културните институции и цялото общество да пазят, почитат и развиват българския строителен дух“, се казва още в обръщението.

Почетната значка, учредена през 1993 г., е висше отличие на ФНСС и се присъжда на личности, допринесли за опазването на ценностите, труда и достойнството на българските строители.

През годините неин носител са станали над 60 изтъкнати дейци, оставили ярка следа в развитието на строителния и синдикалния сектор. Днес това отличие намира своя нов дом именно в Дряново – градът, който ревностно пази паметта на майстора, превърнал камъка в легенда.

Инж. Цветелина Иванова пожела на Иван Христов и неговия екип здраве, творческа енергия и нови вдъхновяващи инициативи, „които да продължат изграждането на живата връзка между миналото и бъдещето на българското строително и културно наследство“.

Същия ден Исторически музей Дряново бе удостоен и с друго престижно отличие – званието „Партньор на годината“ от Камарата на строителите в България (КСБ).

Наградата бе връчена по време на специална церемония в хотел „София Балкан Палас“ от заместник-председателя на Управителния съвет на КСБ инж. Любомир Качамаков.

„Благодарен съм за полученото отличие. Тази награда е резултат от общите усилия на целия екип на музея. Радвам се, че нашата работа е оценена от Камарата на строителите. Надявам се партньорството ни да продължи да се развива и занапред,“ сподели пред присъстващите на церемонията Иван Христов. През изминалата година ИМ-Дряново и вестник Строител, с финансовата подкрепа на КСБ, реализира двуезичното издание „Колю Фичето. Българският строителен гений“.

На ежегодния Бал на строителя, организиран от вестник „Строител“, присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, вицепремиерът Гроздан Караджов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, както и представители на институции и строителния бранш.

Сред гостите бяха и председателите на Областните представителства на КСБ в Габрово и Велико Търново – Пламен Петров и Венцислав Дончев. По време на събитието бяха отличени най-добрите в сектора през годината.