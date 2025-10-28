Какво вещаят звездите за сряда /29 октомври/

Луната е във Водолей и е в съвпад с Плутон. Освободете се от мисли и емоции, които ви товарят и претрупват съзнанието ви с негативни усещания. Насочете вниманието си към идващия сезон. Днес ще осъзнаете, че ако постоянно мислите и говорите за проблеми, то неминуемо по този начин ги привличате към себе си.

ОВЕН

Доходи

Активната работна седмица продължава с пълна пара. В нейния трети ден сте в прекрасно настроение. Готови сте за борби и постижения. Въпреки малките напрегнати моменти около обяд вие успявате да задържите настроението си и да продължите напред. Очаквайте допълнителни доходи.

ТЕЛЕЦ

Работете здраво

Очаква ви подем на работното място, но от вас зависи дали ще се възползвате от ситуацията, или не. Днес трябва да свикнете с мисълта, че само сериозният труд се заплаща достойно. Не кръшкайте, не се скатавайте, а работете. Възнагражденията няма да закъснеят.

БЛИЗНАЦИ

Осигурете си и почивка

В паника сте, защото гоните крайни срокове, а сякаш задачите ви не вървят съвсем по плана, който сте предвидили. Не се безпокойте. Вървите в правилната посока и с точното темпо. Обърнете повече внимание на личния си режим – на часовете, в които си лягате и в които ставате. Лягайте си по-рано, за да имате време за почивка.

РАК

Не давайте заеми

Активни сте, но едва ли точно днес ще се изявите като най-развиващите се на работното място. Нещо все възпира подвизите ви, намират се хора, които да ви препречат пътя. Не се дразнете. Не давайте пари назаем, дори и да ви ги искат прекалено близки хора. Ще си имате проблеми с подобни заемни взаимоотношения в бъдеще.

ЛЪВ

Ново партньорство

Днес настроението ви е добро и сте отворени към целия свят. Искате да положите едно ново партньорско начало в бизнеса. Вече знаете с кого ще го направите, проучили сте хората и можете да им се доверите. В личен план също сте любвеобилни и това ще допринесе за хубавото прекарване на вечерта.

ДЕВА

Не забравяйте себе си

Възможностите и пред вас са много. Лошо правите, когато подавате ръка на хора, които не го заслужават. Склонността ви да дарявате на другите добро днес е голяма. Помагайте обаче само там, където е належащо. Съсредоточете се в своите си цели и не забравяйте приоритетите си в името на чуждото благо.

ВЕЗНИ

Хаосът е налице

За разлика от вчера, когато бяхте малко по-напрегнати в личните взаимоотношения, днес нещата там вървят гладко. На работното място обаче би следвало да сте една идея по-съсредоточени в целите и желанията си. Разпилявате се прекалено много, започвате нещо, после го оставяте недовършено. Хаосът е налице при вас.

СКОРПИОН

Творческа искрица

Движението на Луната във Водолей е жив стимул за творческия ви потенциал, който в днешния ден можете да използвате в пълен капацитет. Ще получите странно на пръв поглед предложение, което всъщност очаквахте от дълго време. Имате нужда от раздвижване в живота си. Времето за него вече настъпва.

СТРЕЛЕЦ

Преценете силите си

Вие вече видяхте, че през тази седмица късметът е на ваша страна. На мнение сте, че е дошъл моментът, в който можете да се захванете с няколко неща наведнъж и уж да ги движите всичките в паралел. Ще допуснете пропуски. Налага се да замествате и колегите, които са в отпуск или болнични. Разпределете добре силите си.

КОЗИРОГ

Хазарта настрана

Лесно можете да се заемете с нещо, което да зарежете в средата на деня, подмамени от поредното ново и блестящо предложение. Днес сте непоследователни, а всичко ви привлича и ви се струва подходящо за вършене. Внимавайте, привличат ви и предложенията за бързи, лесни и незабавни пари. Не се заемайте с хазарт.

ВОДОЛЕЙ

Проявявате дребнавост

Прекалено настоятелни, днес се захващате с различни дела, много от които са напълно непосилни за вас сега. Преценете възможностите си, защото има вероятност резултатите да не са добри. Опитите ви да прикриете напрежението са неуспешни. Ако сте дребнави, ако критикувате и не си мерите приказките, ще се карате с немалко хора.

РИБИ

Психическо разпускане

Натоварени сте, но без проблем издържате на напрежението. Стабилизирайте финансовото си състояние. Хубавото в деня е, че изцяло слагате край на делови проблеми, които напоследък тревожеха съня ви. Ще имате повод за спокойствие. Денят ви носи психическо разпускане.

Хороскоп за родените на 29.10. – Честит рожден ден! През следващата една година ще имате повече поводи за усмивки, добро настроение, а приятелите винаги ще ви подкрепят и насърчават. Очаква ви щастлива година, считано от днес нататък.

Тодор Емилов-Тео