специализанти
52 специализанти завършиха своята подготовка в пилотен курс за военно звание

52 специализанти завършиха своята подготовка в пилотен курс за военно звание „Старши сержант на административна длъжност“ и курс „Подготовка на сержанти за придобиване на професионални компетенции, даващи възможност за повишаване във военно звание „сержант“.

Курсовете се проведоха в Професионален сержантски колеж, секция „Сухопътни войски“, във Велико Търново и секция „Артилерия и ПВО“, Шумен. Ръководители на обучението бяха старшина Мария Кръстева и старшина Живко Василев.

Специализантите бяха поздравени от директора на ПСК офицерски кандидат Невелин Добрев.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: НВУ

