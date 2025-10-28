Безплатни прегледи от уролог и психолог ще има във В. Търново в подкрепа на мъжко здраве

Необходимо е предварително записване на сайта на фондация „Утре“

СТАРАТА СТОЛИЦА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ КАМПАНИЯТА, ПОСВЕТЕНА НА МЪЖКОТО ЗДРАВЕ – Movember Bulgaria.

Инициативата цели да повиши информираността по теми като рак на простатата, рак на тестисите и психичното здраве на силния пол. В рамките на акцията във Велико Търново ще има безплатни профилактични прегледи при уролог и психолог.

Д-р Димитър Димитров, уролог от Комплексния онкологичен център – Велико Търново, ще консултира безвъзмездно пациенти на 4, 5, 14 и 28 ноември в кабинет №6 на онкологичната болница.

Клиничният психолог Весислава Божанова ще бъде на разположение от 3 до 7 ноември, между 12:00 и 15:00 ч., в кабинета си, който се намира на първия етаж в Хирургично отделение на КОЦ – В. Търново.

Прегледите са напълно безплатни, но се изисква предварителна регистрация през сайта www.fondaciyautre.com, за да се избегне струпване на хора.

За първи път в рамките на Movember Bulgaria участие вземат и психолози, които ще предложат подкрепа на мъже с онкологични заболявания, техните близки и всички, които се борят с депресия или тежки емоционални състояния.

Медиците напомнят, че ракът на простатата е втората най-смъртоносна форма на онкологични образувания при мъжете по света. Ежегодно над 1,2 милиона души се диагностицират с това заболяване, а ранното откриване е решаващо за успешното лечение.

Не по-малко значим е и проблемът с мъжката депресия и самоубийствата, които са сред водещите причини за смърт при мъже в активна възраст.

Консултациите с психолог могат да спасят живот, като дадат подкрепа и посока за справяне.

Кампанията Movember Bulgaria 2025 се осъществява от Фондация „Утре“ в партньорство с Българската асоциация по психоонкология, Фондация BCause, Longevia Health, ОББ, Paysafe и други организации, обединени около идеята за по-здраво и информирано общество.

Галина ГЕОРГИЕВА

СН. https://bodyaesthetics.bg