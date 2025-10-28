Историческият музей в Горна Оряховица притежава 280-годишни книги, обяви кампания за реставрирането им

Историческият музей в Горна Оряховица обяви кампания, чиято цел е да събере средства за реставриране на две стари безценни книги от библиотеката на музея.

Книги, които имат важна, дори историческа роля за Горна Оряховица и България. Някои са на 280 години и изглеждат удивително добре, но за да се продължи животът им, трябва не само да се съхраняват правилно, но и да се поддържат. Тези, които се отзоват, могат да преведат парите по банковата сметка на музея. А кампанията е под надслов „Да спасим българските книги – будители“.

Съвсем наскоро лабораторията на РИМ – Велико Търново, възстанови Славейковата библия, на 155 години, която била напът да бъде безвъзвратно загубена, но сега изглежда прекрасно. След нейната реставрация идва и идеята за кампанията. Съдействие за реставрацията оказал директорът на РИМ – Велико Търново, д-р Иван Църов, затова горнооряховският музей платил само 800 лв. за консумативите, но не за работата на реставратора.

Интересна е историята на митарствата на Библията и как стига до музея.

В първите дни след местните избори през есента на 2023 г. кметът Николай Рашков, още не влязъл официално в Общината, бил гост на разкопките на Ряховец. Там се запознава с Иван Енев, който на 87 години продължава да работи с археолозите, а и е деен общественик. Впечатлен, Николай Рашков награждава ветерана с почетен знак на Общината, а Енев отговоря с подарък – Библия на 155 години. Кметът пък предава подаръка на музея – Библията е в много лошо състояние, полуразпаднала се и заразена с плесени. Повече от година по нея работи реставраторката Ценка Кирилова.

От откритото от нея между страниците на книгата се разбира как се е предавала през годините.

Първият собственик на Библията е поставил с дълбок печат своето име на някои страници. След почистването им се разчита „Генчо Йоакимов и синове, Габрово“. Всъщност става дума за много заслужил габровски род, който е останал в историята като Екимови. Генчо Екимов (1813 – 1896 г.) започва като търговец на гайтани и платове, за да стане един от основателите на габровската индустрия. Освен това е виден общественик и дарител. След смъртта му делото е продължено от синовете му и фирмата „Генчо Екимов и синове“ е сред основателите през 1901 г. на дружеството „Троица“ – един от най-големите български производители на платове.

От последните бележки се разбира, че Библията е преминала в семейството на проф. д-р Стефан Бончев – ръководител на Катедрата по геология и палеонтология в Софийския университет и един от основателите на Българското геологическо дружество. Следващата бележка е от 8 януари 1944 г. и съобщава, че след големите бомбардировки семейството напуска София и отива в Церецел. Библията явно остава в село Церецел, Софийско, което сега се намира в община Своге. От намерените между страниците служебни бележки от 50-те години на XX век съдим, че в средата на века книгата е била в местно семейство. След това отново се връща в нашия край, за да бъде открита от Иван Енев на изоставен таван и да се озове в музея.

От спасяване се нуждаят и още две много важни за българите книги – един от малкото останали у нас екземпляри от първото издание на „Неделник“ на Софроний Врачански и екземпляр от първото издание на „Рибния буквар“ на Петър Берон.

В навечерието на Деня на будителите, на 31 октомври от 17,30 часа, Историческият музей организира изложбата „Книгите будители“.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. Исторически музей – Горна Оряховица