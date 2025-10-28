Къде ще спира токът в сряда /29 октомври/

На 29.10.2025 г. в периода 9:30 ч. до 16:30 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Елена: с. Драгановци, с. Драгийци, с. Киревци, с. Добревци, с. Пейковци, с. Дрента, с. Баждари, с. Горни край, с. Веселина, с. Папратлива, с. Райновци, с. Бейковци, с. Тодювци, с. Кантари, с. Карандели, с. Мирчевци, с. Багалевци, с. Садината.

На 29.10.2025 г. в периода 8:30 ч. до 9:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Велико Търново – ул. Козлодуй № 3, от № 9 до № 25 и № 8, ул. Марно Поле № 2, № 22, № 23 и № 25, пл. Майка България № 5, пл. Център № 1, ул. Поп Харитон от № 1 до № 17, от № 10 до № 16, № 20, № 22, № 26 и № 28, ул. Седми Юли от № 3 до № 5, от № 9 до № 11 и от № 17 до № 33, ул. Христо Ботев от № 40 до № 46 и № 86, ул. Цар Тодор Светослав от № 1 до № 11, от № 15 до № 27, № 31 и от № 37 до № 45.

На 29.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 12:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. Васил Златарски № 1, 4, 5, 6, местност Пишмана, ул. Стоян Коледаров № 13, 15, 42, 44, 46, ул. Тодор Иванов № 1.

На 29.10.2025 г. в периода 13:00 ч. до 16:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. Магистрална № 1, 3, 5, 9, 11, ул. Христо Ботев № 90, местност Пишмана и всички фирми в района.

На 29.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на област Велико Търново: с. Въглевци – абонатите захранвани от ТП 2 Въглевци, част от с. Вонеща Вода – абонатите захранвани от ТП1 и ТП 3 Вонеща Вода, с. Димитровци, с. Самсий, с. Райковци, с. Войнежа, с. Гърците, с. Терзии, с. Осенари, с. Рашевци, с. Кисъовци, с. Виларе, с. Цеперане, с. Сеймени, с. Клъшка Река, с. Бижевци, с. Пирамиди, с. Миш. Хан, с. Пъровци.

На 29.10.2025 г. в периода 9:30 ч. до 9:45 ч. и от 16:15 ч. до 16:30 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Елена: с. Синджирлии, с. Майтанеци, с. Ганевци, с. Пърчевци, с. Усои, с. Горни Геновци, с. Зеленик, с. Игнатовци, с. Мийковци, с. Духлевци, с. Горни Танчевци, с. Топузи, с. Николчовци, с. Буйновци, с. Кожлювци, с. Драганосковци, с. Новачкини, с. Шубеци.