Над 5 тона пластмаса събраха в акцията „Капачки за бъдеще“

Галина Георгиева

ЕСЕННАТА КАМПАНИЯ НА ИНИЦИАТИВАТА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“ СЪБРА 5180 КГ капачки в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Стотици ентусиасти подкрепиха каузата, чиято основна цел е закупуване на медицинска апаратура за бебета и малки деца.

На събитието през изминалия уикенд бяха предадени също 240 кг алуминиеви кенчета.

Всички дарители получиха специални грамоти за проявената добрина и съпричастност.

„Капачки за бъдеще“ увлича благодетели от 2017 г. насам и за този период успя да осигури и предостави 22 кувьоза, 6 детски линейки, 2 офроуд линейки и над 40 медицински уреда на болници в страната.

До момента са рециклирани повече от 1 000 000 кг пластмаса, а апаратура са получили над 40 лечебни заведения у нас.

