общински съветник
Нов общински съветник ще положи клетва в местния парламент на В. Търново

Галина Георгиева 12 четения 0 Comments

ВЕСЕЛИН УЗУНОВ ВЛИЗА В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В СТАРАТА СТОЛИЦА. Той ще заеме мястото на наскоро починалия бизнесмен Пламен Петров. Новият местен парламентарист е излъчен от Движение „Нашият град“.

Узунов ще е член на постоянните комисии по устройство на територията, транспорт и паркиране, по проблемите на гражданското общество и борба с корупцията и по икономическите въпроси.

Той ще е част и от Комисията за изработване на Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация.

Новият общински съветник ще положи клетва на заседанието на местния парламент на 30 октомври.

Галина ГЕОРГИЕВА

Почина общински съветник от местния парламент във В. Търново

 

