Нова книга за Боян Мага го определя като тенгрист и разказва за намерения във В. Търново пръстен на поп Богомил

Новата книга на Спас Мавров „Боян Съвършеният“ представя Боян Мага, определян за основоположник на богомилството, като наследник на колобърските традиции и тенгрист. В изданието авторът изследва книгата на Антон Глогов и представя своите тълкувания.

Анонс за новата книга направи дългогодишният университетски преподавател Стоян Долапчиев, а интересни подробности за живота на Боян Мага бяха разкрити от самия автор. По думите му богомилството и тенгризма са тъждествени и затова трябва да бъдат разглеждани като едно цяло.

„Книгата има за цел да разкаже, че Маг не означава магьосник, а Боян е наследник на българската колобърска традиция, която не е унищожена, и че в тенгризма е съществувало знание на дълбоко ниво за Вселената, за планетата, за човечеството и за неговата еволюция.

В книгата Спас Мавров разказва и за намерения във Велико Търново пръстен на поп Богомил през 70-те години. Тогава той е имал щастието да го види и да направи първия му отпечатък.

„Пръстенът беше с много плитка гравюра, но аз направих отпечатък, който впоследствие остана при мен и имах възможност да го изследвам. На него е описано движението на земята около собствената й ос, орбита и движението на Слънцето около Галактиката. Описани са вътре и кръстовете на християнството.

В книгата Спас Мавров описва и принципа на общеарията и какво означава. По думите му в нея хората живеят като братя. Изданието беше представено в РБ „П. Р. Славейков“.

Спас Мавров е скулптор, завършил във ВТУ, журналист, изследовател на тангризма и един от малцината български автори езотерици, проникнали отвъд пределите на общоприетото знание. Член е на Българската академия на науките и изкуствата и на Управителния съвет на Международния фонд за изследване на тангризма.

Михаил МИХАЛЕВ