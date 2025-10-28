От РЗИ уверяват: След дезинфекцията чешмяната вода се избистри
СЛЕД ВЪЛНАТА ОТ НЕДОВОЛСТВО ЗАРАДИ МЪТНАТА ВОДА ОТ ЯЗ. „ЙОВКОВЦИ“ резултатите от последния мониторинг на РЗИ Велико Търново сочат нормализиране на ситуацията.
Пробите, взети на 24 октомври от 6 броя утвърдени пункта в старата столица, Леденик, Шемшево и Ново село, показват, че питейната вода отговаря по микробиологични и химични показатели на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
„Мътността на водата е приемлива за потребителите в почти всички от мониторирани пунктове. Продължава да се извършва учестен мониторинг върху качеството на водата, доставена от зона на водоснабдяване „Йовковци“, съобщиха от здравното ведомство.
На 24 октомври приключиха почистването и крайната дезинфекция на водоснабдителните съоръжения – резервоари и водопроводна мрежа, с отваряне на оттоците и във Велико Търново.
Междувременно на 27 октомври са взети проби води за изследване по микробиологични и химични показатели от населените места Горна Оряховица, Драганово и Велико Търново.
