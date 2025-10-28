благодарност
С благодарност към МВР: Служители намериха чанта с пари и документи на великотърновка

Михаил Михалев

Благодарност към служителите на МВР във Велико Търново изказва великотърновката Верка Петрова, която потърсила за съдействие полицаи, след като установила, че е забравила чантата си в такси на 25 октомври.

Жената не запомнила колата и фирмата, но се притеснила, защото в чантата имало пари и документи. Потърсила за съдействие дежурните, а на нейния сигнал веднага се отзовали старши полицаи Стойко Стойков и Христо Паунчев. Те успели да се свържат с всички таксиметрови фирми в града и съобщили описанието на шофьора.

След известно време водачът на таксиметровия автомобил дошъл на място в полицията и предал чантата, която пък била намерена от жена, возеща се на задната седалка.

След щастливата развръзка Верка Димитрова пожелава здраве на служителите и още дълго време да вършат работата си съвестно и в полза на хората.

Михаил МИХАЛЕВ

