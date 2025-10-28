Слънчево и по-високи дневни температури

В сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността след обед до разкъсана, предимно висока. Ще духа слаб вятър от югозапад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 5 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 5 гр.

Максималните температури ще са между 17 и 19 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 19 гр.

Атмосферното налягане ще бъде без съществена промяна.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 12 гр., а на 2000 м ще е около 7 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 32.0 гр. през 1960 г., най-ниската измерена минимална температура е -7.4 гр. през 1988 г.

Слънцето ще изгрее в 6 часа и 48 минути и ще залезе в 17 часа и 13 минути.

Фаза на Луната: седем дни преди пълнолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново