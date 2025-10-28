кмет на
Тече гласуване за селски кмет на 2025 г. в община Велико Търново

Галина Георгиева 6 четения 0 Comments

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЩЕ ИЗБЕРАТ КМЕТ НА ГОДИНАТА НА МАЛКО НАСЕЛЕНО МЯСТО В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Инициативата има за цел да отличи най-активните и всеотдайни кметове и кметски наместници, работещи за благото и развитието на своите общности чрез конкретни дела, гражданска активност и сътрудничество с институции.

Проявата се организира от Движение на просветителите и Община Велико Търново. Гласуването се провежда онлайн, платформата вече е отворена, а всеки може да даде своя вот до 30 ноември.

Хората ще имат възможност да гласуват за управник, който с всеотдайност, активност и добри дела променя своята общност към по-добро.

Обособени са две категории, а в тях са номинирани всички кметове на малки населени места в общината.

Първата категория е основната – „Кмет на годината“ и тя представяла комплексна награда за цялостен принос към образование и общност, култура и традиции и развитие на средата. Другата е „Кмет на народа“ и представлява специален приз за човечност, достъпност и отдаденост към хората.

Обявяването на резултатите ще се състои по време на официална церемония по награждаване на победителите на 3 декември.

Галина ГЕОРГИЕВА

