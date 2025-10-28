Търговците: Кражбите в обектите растат, а извършителите стават по-млади

Ръст на дребните кражби в големите търговски вериги през първото полугодие на 2025 г.

Големите търговски вериги в България отчитат значителен ръст на дребните кражби през първото полугодие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г., показва проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС), предоставено на БТА.

Най-сериозно увеличение има при спортните стоки – със 100%, и при строителните хипермаркети – с 60%. При книгите, мебелите и стоките за дома нарастването е около 20%. Във всички сектори на нехранителната търговия се наблюдава отрицателна тенденция, като в някои категории ръстът е двоен спрямо миналата година.

Променя се и профилът на извършителите – все по-често това са непълнолетни, малолетни или чужди граждани. Расте и стойността на откраднатите стоки, докато сигналите до институциите остават единични, тъй като търговците не виждат реален ефект от подаването на жалби.

Според председателя на АТНС Галин Попов проблемът е не само търговски, но и социален: „Все по-често крадците са млади хора или родители с малки деца. Това е тревожен сигнал за обществото“.

Асоциацията обсъжда с МВР мерки за ограничаване на кражбите – по-качествено видеонаблюдение, вътрешни екипи за проследяване, по-тясно взаимодействие с органите на реда и внедряване на системи с лицево разпознаване, при спазване на правилата за защита на личните данни.

БТА