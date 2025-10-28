плувен басейн
Водещи новиниОбществоПриложение Полски Тръмбеш

Утре в „Полски Тръмбеш” очаквайте…

БОРБА БГ 182 четения 0 Comments

  • Закритият плувен басейн стартира сезона с фотоволтаична централа със 128 панела

  • Масларево на воден режим и в бедствено положение

  • Кореняк от Полски Тръмбеш пое полицията в общината

  • Само Светлана и Марин Маринови от областта бяха на Световно пчеларско изложение в Дания

  • Общината дава един декар за опитно поле на СУ „Цанко Церковски”

  • -Дружинката в Орловец със секретар запалена ловджийка и рибарка стартира лова с две прасета

  • Парушка Трендафилова от Климентово навърши 100 г.

  • Читалището в Климентово чества 140 г. от основаването си

  • Приключи проект за народните танци на Павел

  • Полски Тръмбеш – сърцето на тениса на маса в Северна България

  • Вокална група „Сияние” с награди на фестивал за стари градски песни

  • Направиха ново спортно игрище в Обединение по спечелен проект

  • 80 тестени изделия участваха във втория конкурс в Павел, посветен на хляба

 

Вижте още

Мис Рачков участва в две от най-гледаните заглавия от афиша на великотърновския театър

БОРБА БГ 556 четения 0

Обрат! Вълка осъди РИОСВ В. Търново, сагата със завода за боклук отново на дневен ред

Галина Георгиева 3237 четения 4

В „МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов“ АД във Велико Търново вече функционира респираторът, дарен от Kaufland и Lidl

БОРБА БГ 558 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *