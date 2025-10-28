Утре в „Полски Тръмбеш” очаквайте…
Закритият плувен басейн стартира сезона с фотоволтаична централа със 128 панела
Масларево на воден режим и в бедствено положение
Кореняк от Полски Тръмбеш пое полицията в общината
Само Светлана и Марин Маринови от областта бяха на Световно пчеларско изложение в Дания
Общината дава един декар за опитно поле на СУ „Цанко Церковски”
-Дружинката в Орловец със секретар запалена ловджийка и рибарка стартира лова с две прасета
Парушка Трендафилова от Климентово навърши 100 г.
Читалището в Климентово чества 140 г. от основаването си
Приключи проект за народните танци на Павел
Полски Тръмбеш – сърцето на тениса на маса в Северна България
Вокална група „Сияние” с награди на фестивал за стари градски песни
Направиха ново спортно игрище в Обединение по спечелен проект
80 тестени изделия участваха във втория конкурс в Павел, посветен на хляба