Водещо великотърновско училище отбеляза 60 години от създаването си

Едно от водещите учебни заведения във Велико Търново – ОУ „Димитър Благоев“ отбеляза 60 години от създаването си с празненство в Голямата зала на МДТ „Константин Кисимов“. На тържеството присъстваха ученици, учители и бивши възпитаници на школото.

Сред официалните гости на празника бяха зам.-кметът проф. Георги Камарашев, началникът на РУО Здравка Минчева, директорът на дирекция „Образование“ Пенка Игнатова, директорът на ПГТ „Д-р Васил Берон“ Татяна Данчева и експерти от Регионалното управление на образованието.

Водещи на програмата бяха шестокласниците Радост Шаркова и Николай Данчев, а техни помощници станаха Пипи Дългото чорапче (Магдалена Карамаринова) и Малкият принц(Борис Иванов). Те разказаха история за доброто, уважението и бъдещите успехи. Бурни аплодисменти предизвика роботът Робо, който призна, че в бъдещето учениците ще си служат с изкуствен интелект, но никога няма да забравят силата на приятелството и духа на просветата.

В програмата бяха включени талантливи бивши и настоящи възпитаници на ОУ „Димитър Благоев“, които представиха народни танци, изпълнение на гайда, любими песни, балет и дори кратък етюд от величието на цар Иван Асен II и битката при Клокотница. Представен беше и специално направен филм за училището, който показа миналото, но и настоящето, в което децата се обучават в съвременни условия, STEM кабинет с интерактивни дъски и 3d принтер.

С поздрав към всички се обърна директорът на училището Надя Владимирова.

Тя сподели, че в хода на историята 60 години не са обикновено число за ОУ „Димитър Благоев“.

„Това са 6 десетилетия, през които в класните стаи са се писали не само домашни, а и съдби. Това са поколения деца, които са прекрачвали прага с раница, пълна с тетрадки и мечти. Това са учители, които са посрещали с усмивка дори тогава, когато времето навън и времето вътре в душите е било бурно. Това са родители, които са се вълнували не по-малко от децата си. Безброй спомени, успехи и уроци, които не се вписват в нито един учебник. Цифрата 60 е зрялост и е като мост между миналото и бъдещето. Тя носи в себе си уважението към онези, които положиха основите и отговорността на всички нас, които днес градим и продължаваме“, каза в словото си Надя Владимирова. Тя поясни, че благоевци не празнуват само годишнината, а духа, приемствеността, отдадеността на учителите и вярата към бъдещето на всяко дете.

Зам.-кметът проф. Георги Камарашев връчи паричен ваучер на директора на училището и припомни на учениците, че в азиатските държави думите учител, лекар и родител имат еднакво силно значение.

„Учителите са най-важните хора в живота ни, защото те ни учат. Не напразно училището е основно, защото дава основното образование, върху което се надграждат всички останали. Ако него го няма, успехът няма да дойде при вас“, обърна се към всички професор Камарашев.

Всички присъстващи бяха поздравени и от Здравка Минчева, която цитира Малкия принц от програмата на тържеството.

„Мили деца, както каза и Малкият принц, мечтайте, учете, четете и създавайте своята приказка на ОУ „Димитър Благоев“. На ръководството пожелавам да има силата и смелостта да продължи да води училището към още по-големи успехи“, каза Здравка Минчева.

Със сълзи на очи от вълнение на сцената се качи бившата възпитаничка на училището Кайра Добрева.

„Емоциите надделяха, но аз разбрах колко много съм научила от всички учители и колко много ми е дало училището. Искам да благодаря на нашата директорка Надя Владимирова, на учителите, които ни научиха на най-добрите уроци, а именно приятелство, доверие, търпение и възпитание“, сподели Кайра Добрева.

Бурни аплодисменти получиха и учителките от училището, които излязоха на сцената с уши на мишки и отправиха музикален поздрав към децата.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът