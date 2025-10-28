Засякоха водач на кокаин и нерегистриран автомобил

Водач, употребил наркотични вещества установиха служители на РУ – Елена.

На 27 октомври около 21,00 ч. в Златарица е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 30-годишен от София. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

Нерегистриран автомобил са засекли същия ден служители на полицейското управление в Павликени.

В Павликени е извършена проверка на возило, управлявано от 21-годишен от Габрово. В хода на проверката е изяснено, че колата не е регистрирана по установения ред. Образувано е бързо производство.