Допълват общинския автопарк с още 5 коли за 365 500 лева

Нов електромобил със зарядна станция за нуждите на социалните услуги купува Община Велико Търново.

Изискванията са да има 8 седящи места и едно за шофьора, товарният капацитет да е минимум 700 кг и с една зареждане да прави пробег от най-малко 200 км. Автопаркът ще бъде допълнен с нов трактор, снабден с прикачен инвентар – гребло за сняг, мулчер и торачка. Предвид наближаващия зимен сезон срокът за доставка в случая е най-кратък – 20 календарни дни, като доставчикът трябва да осигури гаранционен сервиз и резервни части.

Употребяван високопроходим автомобил за дирекцията с дългото име „Инвестиционен контрол, устройство на територията, инженерни мрежи и съоръжения“ също е обект на процедурата. Цената му не трябва да надвишава 60 000 лв. и за да няма излъгани, изискването към продавача е да приложи снимков материал.

С още един автомобил, комби, ще се сдобие и общинският приют за безстопанствени кучета. Може да е употребяван, но да не е навъртял повече от 120 000 км и първата регистрация да е след 2022 г. Последният автомобил, също втора употреба, трябва да е хибрид и отново е за нуждите на Община Велико Търново. Обявена е обществена поръчка с обособени позиции, оферти се подават до 24 ноември.

Ана РАЙКОВСКА