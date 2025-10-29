Над 150 бойци се включиха в Националната купа по ММА „Олимпийски надежди“ за деца и юноши под 18 години и на Националния турнир „Йордан Габровски“ за младежи, мъже и жени, проведени в ДКС „В. Левски“.

„Вероятно някои се питат защо турнирът носи името „Олимпийски надежди“, след като ММА все още не е олимпийски спорт.

С президента Керит Браун и всички колеги от IMMAF работим целеустремено за постигането на голямата цел — ММА да бъде включен в програмата на Олимпийските игри през 2032 г. в Австралия.

Днешните участници в „Олимпийски надежди“ са утрешните олимпийски състезатели и медалисти на България“, заяви президентът на родната федерация по ММА Станислав Недков – Стъки.

Национален турнир „Йордан Габровски“ пък бе в памет на отишлия си преди време Данчо Габровски, с когото през април 2006 г. във В. Търново бе организирана първата ММА гала в България, проведена в спортна зала.

На тази гала Стъки направи и своя официален дебют в ММА.

Сред официалните гости на откриването бяха народните представители от ДПС – Ново начало Калин Стоянов, Гюнай Далоолу и Шендоан Халит, председателят на Общински съвет Велико Търново Венцислав Спирдонов, зам.-председателят на Общинския съвет Калина Широкова, президентът на Албанската ММА федерация Ариан Ризай, общински съветници и директорът на ОП “Спортни имоти и прояви” Петко Павлов.

По време на откриването беше отслужен водосвет за здраве и успех от Отец Асен.

Благодарствен плакет за подкрепата му към БФММА и принос в развитието на спорта беше връчен на лидера на ДПС- Ново начало Делян Пеевски. Плакетът беше приет от бившия вътрешен министър Калин Стоянов.

С благодарствени плакети Федерацията отличи кметът на Общината д-р инж. Даниел Панов и председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов. Георги Мавров получи плакет, връчен посмъртно на Йордан Габровски.

Новоучреденият „Почетен знак на БФММА“ беше връчен на Калин Стоянов, Венцислав Спирдонов, Калина Широкова, Димитър Спасов, Марин Русев и Петър Петров.

В своето приветствие Венцислав Спирдонов подчерта значимостта на турнира и благодари на федерацията за избора именно Велико Търново да бъде домакин на това голямо спортно събитие. Той покани всички състезатели, треньори и фенове на бойните спортове да посещават по-често старопрестолния град – историческата, туристическа и културна столица на България.

Поздрав към участниците и гостите отправи Калин Стоянов,

който от името на Делян Пеевски изрази лична и институционална подкрепа за мисията на БФММА да възпитава и изгражда чрез спорта.

“Благодаря на г- н Делян Пеевски за неговата подкрепа и грижа за младите и талантливи деца на България. Благодаря на всички треньори, състезатели, родители, министър Иван Пешев и екипа на Министерството на младежта и спорта, както и на всички, които са съпричастни към доброто дело и мисията на Българска федерация по ММА – да помагаме на родителите в изграждането на здрави, силни, смели и отговорни млади хора, които да обичат и прославят България по света. За 12 години през клубовете на БФММА преминаха хиляди деца и юноши. Заедно успяхме да ги насочим по правилния път, да ги спасим от опасностите на улицата и да им дадем цел и характер”, каза председателят на БФММА Станислав Недков.

Двама състезатели заслужиха златния пояс „Олимпийска надежда“. Това са старозагорците Самуил Георгиев и Александър Делчев. Изборът беше изключително труден, защото всички бойци се състезаваха с огромна мотивация и желание, затова бе решено не един, а двама шампиони да бъдат удостоени с пояса. Други състезатели също показаха качества, с които заслужаваха тази награда, затова БФММА включва турнира „Олимпийски надежди“ в своя спортен календар и ще го провежда ежегодно занапред.