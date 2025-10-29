„Обиколката на Италия“ тръгва от България, преминава и през Велико Търново

„Джиро д’Италия“ през 2026 г. – една от най-авторитетните надпревари в света на колоезденето, ще започне от България, като нашата страна е домакин на първите три етапа. Гордост за старата столица е, че Велико Търново е домакин на втория етап на „Обиколката на Италия“.

Джирото ще стартира в Бургас на 9 май, след което колоната ще спре във Велико Търново, откъдето ще се отправи към Пловдив, а краят на третия етап ще бъде в столицата София. След нея колоездачите ще отпътуват за Южна Италия за продължаването на състезанието.

„Обиколката на Италия“ е второто най-престижно колоездачно състезание след „Тур дьо Франс“ и преди испанската „Вуелта“. То поставя страната ни и Велико Търново на колоездачната и световната карта на туризма, като ползите от това събитие за имиджа ни са огромни. Стига добре да се подготвим и представим.

Ана РАЙКОВСКА