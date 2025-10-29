80 тестени изделия участваха във втория конкурс в Павел, посветен на хляба

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА В ПАВЕЛ бе отбелязан Световният ден на хляба с кулинарна изложба конкурс.

В нея бяха представени над 80 различни тестени изделия – хляб, питки, сладки и солени тестени изкушения, от представителите на няколко населени места в общината. Събитието се проведе в малкия салон на народно читалище „Изгрев -1900”. Представителите на читалищата на с. Климентово, с. Каранци, с. Масларево, с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Павел и потребителите на ЦСРИ в гр. Полски Тръмбеш се включиха в надпреварата в трите кулинарни категории и много затрудниха комисията при избора.

Водещите на празничната програма Катя Стамова и Мая Николаева запознаха гостите с много интересни факти за производството на хляб, традициите и обичаите, свързани с него, и иновациите в производството на тестени хлебни изделия. За село Павел в надпреварата се включиха: Надежда Димитрова – с гризини със сирене и „Ябълково изкушение“, Лиляна Иванова – с домашни бисквити с преса, Еленка Ангелова – кифлички със сирене, Петранка Цвяткова – домашен хляб, Еленка Грозданова – хляб по селски, Янка Борисова – вити солени пръчици със сусам, Анка Личева – „Неделна закуска“, Виктория Александрова – зелник и тиквеник, Марийка Александрова – бърз тутманик със сирене, Величка Костова – постна питка, Татяна Стойкова – соленки, Боряна Христова – „Мекичките на баба“, Мая Николаева – хляб със семена, питка с кисело зеле с праз, пъстра фокача със сезонни зеленчуци, Катя Стамова – маслени топки с орехи и локум, „Ореховките на баба“, сирненки, медени питки с орех, Елка Иванова – захаринки, Таня Иванова – бъркан хляб, хляб с лимец, ръж и пшеница. Трапезата бе пълна с красоти и аромати.

Докато вървеше оценяването на изложбата, домакините НЧ „Изгрев – 1900“ в с. Павел приканиха всички участници и гости на чай, кафе и домашно приготвени сладки и солени изкушения.

В празничната програма на събитието Фолклорна група „Павелска китка“ с ръководител Надежда Димитрова поздрави гостите с няколко песни в съпровод на акордеон от Петър Петров. Клуб за Народни танци „Павелски мераклии“ изпълниха възстановеното хоро по проект към Национален фонд „Култура“ – „Народните танци на село Павел – мост между поколенията – „Предечка – танц наследство“, и заслужено бяха аплодирани за прекрасното изпълнение.

Журито в състав Валентина Димова, Веселина Генова и Йовита Дълбокова отреди:

Категория „Хляб”. Първо място: „Жътварска погача“ – ЦСРИ – гр. Полски Тръмбеш. Второ място: таханов хляб – Атанаска Досева, гр. Полски Тръмбеш. Трето място: хляб със семена – Мая Николаева, с. Павел.

Категория „Питки“. Първо място: „Питка за сватба“ – Румяна Михайлова, с. Каранци. Второ място: питка „Слънце“ – Цанка Минева, с. Орловец. Трето място : питка „Слънце“ – ЦСРИ – Полски Тръмбеш.

Категория „Сладки и солени тестени изкушения“. Първо място: мъфини с тиква – Таня Тодорова, с. Масларево. Второ място: „Неделна закуска“ – Анка Личева, с. Павел. Трето място: сладкиш със смокини – Станка Иванова, с. Орловец

Всички участници и институции в кулинарната изложба конкурс получиха грамоти и награди за положения труд, с който доставиха радост на посетителите на събитието.