Къде ще спира токът в четвъртък /30 октомври/

На 30.10.2025 г. в периода 12:15 ч. до 12:45 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Полски Тръмбеш – под жп линията.

На 30.10.2025 г. в периода 8:30 ч. до 12:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Павликени: с. Димча в района на СТП 1 Димча, СТП 2 Църква Димча, СТП 3 Юг Димча, МТП 4 Димча, СТП Стопански Двор Димча.

На 30.10.2025 г. в периода 13:00 ч. до 14:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Бяла черква – ТП Гъбата Б. черква, МТТ Екзотика Бяла черква, МТТ Фаворит Бяла черква, СТП Милкилукс Бяла черква, ТП Мелница Бяла черква, СТП БаластернаДНС, МТП Зърнобаза Бяла черква, СТП Власи Бяла черква, СТП Винпром Бяла черква, СТП Запад Бяла черква, СТП Бачо Киро Бяла черква, ТП Училище Б. черква, ТП11 Б. черква, ТП Сейковски трап Б. черква, ТП Центъра Б. черква, ТП Обора Б. черква, ТП10 Б. черква, СТП Тарзана Бяла черква.

На 30.10.2025 г. в периода 9:30 ч. до 16:30 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Златарица – ул. Росица, ул. Градище, ул. Маестро Георги Атанасов, ул. Първа пролет, ул. Иларион Макариополски, ул. Никола Матев;

с. Родина, с. Росно, с. Сливовица, с. Чешма, с. Горско Ново село.

На 30.10.2025 г. в периода 14:00 ч. до 15:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Павликени, част от ул. Любен Каравелов, бул. Руски, ул. Климент Охридски, ул. Филип Тотьо, ул. Чипровци.

На 30.10.2025 г. в периода 14:00 ч. до 15:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Павликени част от ул. Васил Левски.

На 30.10.2025 г. в периода 8:45 ч. до 15:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш: ул. Търговска 3 А, ул. Александър Стамболийски №5, №17, №21 и №30, АГРОКОМ ЕООД, ГРИЙН СЪРКЪЛ БИОТЕХ ООД, ООД МЕБЕЛСТИЛ-ГР. СОФИЯ, РДПБЗН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДЕЛТАКОМ ЕЛЕКТРОНИКС ООД, ТОМИ 23-МАРТИН ДИМИТРОВ ЕООД и КАЛИЯ ЛМ ЕООД гр.Полски Тръмбеш.

На 30.10.2025 г. в периода 8:45 ч. до 15:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш: ЕВРОСТРОЙ В. ТЪРНОВО ЕООД.

На 30.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 15:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. 36-та западен вход, местностите Козлуджа, Маринкините мостчета, Шемшевски лозя, Бамбалово дере, Бизнес център В.Т., както и фирмите ЕСПАС АУТО ООД, ПРЕСТИЖ – 96 AД, МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ ЕООД, ЕТ СТОРУМ – СТОЯН КЮЧУКОВ, ПММС ЕООД, АВТОЧОЙС ООД, ДАСКАЛОВИ 57 ООД, ПРИМЕКС ИМОТИ ЕООД, БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ, НИС ПЕТРОЛ ЕООД, ЕА ПРОПЪРТИС ООД, АВТО КРЕЙЗИ ЕООД, Х-СИСТЕМ ЕООД, ДАНИ ФРЕШ М ЕООД, ТАВРИЯ-ЮРУКОВ ЕООД, БАГИРА ООД, СУАБ-СБА ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РОБОРЕНТ ООД, МАНИЯ ЗМ ЕООД, ФОРСИНГ-ВАСИЛЕВ ЕООД, КЛИМА КОМФОРТ ООД.

На 30.10.2025 г. в периода 7:50 ч. до 8:10 ч. и от 17:00 ч. до 17:20 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Горна Оряховица: ул. Юрий Гагарин №35 до №51, ул. Васил Левски №9 до №15 и №8 до №24, ул. Раховец №5 до №9 и №12, ул. Славянска №9 до №17 и №16 до №24, ул. Пенчо Р. Славейков от №13 до №29 и от №22 до №24, ул. Борима, ул. Ангел Кънчев от №45 до №49 и №86.

Фирми ЕТ Христо Христов – 55, ЕТ Микея, ЕТ Александър Глухаров -, ЕМ-А-ЕНЕ ООД, МаксМарк ООД (ул. Ангел Кънчев №47), ЕТ Камъка, СИВ 2012 ООД, Билдтрейдинг ООД.