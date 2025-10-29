Читалището в Климентово чества 140 г. от основаването си

Народно читалище „Съединение 1885“ в Климентово отпразнува своя 140-годишен юбилей. Искрата, проблеснала преди близо век и половина, осветява с още по-ярка светлина пътя на всички родни апостоли, вървели с чест и пословичен ентусиазъм по читалищните друми, за да дойде поредният юбилеен миг.

Поглеждаме назад, през завесата на времето. Годината е 1885-а – една от най-великите в българската история, годината на Съединението. Пред очите ни са група учители и будни жители на селото, решили да основат читалище. Историческото събитие дава и името му – Съединение. Датата на създаването му – 21.11.1885 година. Активна дейност то развива след Първата световна война, най-вече театрални постановки и литературни четения. На 29.01.1929 г. Общото събрание избира устав. Основната цел: „Да буди у жителите на селото интерес към четене и да способства за тяхното научно, нравствено и естетическо развитие.“ Училищната стая, първоначално използвана от самодейците, се оказва твърде тясна. Мечтата за читалищна сграда се сбъдва след края на Втората световна война. На 1.11.1945 г. след обявена дарителска кампания е направена първата копка на читалищната сграда. Строителството започва с безвъзмезден труд от жителите на селото.

Откриването на сградата е предпоставка за богата самодейност. Години наред действат четиригласен хор от 120 участници, театрален и танцов състав. Честването на бележити дати, срещите с писатели и артисти винаги са били приятно преживяване за жителите на селото.

В забързаното ни време днес читалището е единствената културно-просветна институция в с. Климентово. Това е дом, в който си дават среща словото, песните, танците и автентичните обичаи. Дом, който свети с очите и усмивките на малките, с ентусиазма и силата на младите, с опита и мъдростта на възрастните самодейци.

Гордост за читалището са и редицата спечелени проекти през годините благодарение на председателя Марияна Георгиева, читалищния секретар Марияна Симеонова и читалищното настоятелство. Това са „Читалищата – информационни посредници в селските райони, Глобални библиотеки „България”, „Допълваща целева субсидия”, „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, „Интернет за всички”, „Изграждане на дигитален клуб”.

Трудности винаги има, но всички те се преодоляват с подкрепата на Община Полски Тръмбеш, кметство – с. Климентово, но най-вече с труд, всеотдайност и любов. Доказателство за това е и самото честване на 140-годишния юбилей. На него присъстваха Маринета Кузманова – председател на Общинския съвет в град Полски Тръмбеш, Росен Русанов – заместник-кмет на община Полски Тръмбеш, госпожа Николина Генова – началник-отдел „Образование, култура и социални дейности“, Пламен Спасов – кмет на Климентово, д-р Галин Господинов – председател на ЗКПУ „Единство”, Спаска Тарандова – изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки-България”, председатели и секретари на читалища, самодейци и жители на селото. Всички те връчиха поздравителни адреси и много подаръци. Поздравителен адрес изпрати и министърът на културата господин Мариан Бачев, а председателят на Съюза на народните читалища проф. д-р Николай Дойнов, з.ч.д., медал и грамота за активна читалищна дейност.