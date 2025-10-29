Дружинката в Орловец със секретар запалена ловджийка и рибарка стартира лова с две прасета

ЛОВНАТА ДРУЖИНКА В ОРЛОВЕЦ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБОМИР ИЛИЕВ СТАРТИРА ЛОВНИЯ СЕЗОН С ДВЕ ПРАСЕТА от 100 и 120 кг.

В нея членуват 40 души, но при старта са били около 20. Секретар е учителката по физическо възпитание в СУ „Цанко Церковски” в Полски Тръмбеш Мирослава Григорова, която е пристрастена рибарка и ловджийка. Другата ловджийка в община Полски Тръмбеш е Ивелина Милушева, която членува в дружинката в Петко Каравелово. Там при откриването на сезона обаче имат по-малко отстрели.

Сезонът стартира с лов на диво прасе. В ЛРД в Орловец точните изстрели са били на Антон Илиев и Росен Йорданов. Първи излет е бил за най-новия член на дружината Мартин Костов.

Сн. личен архив