Двуезичен пъзелен урок по биология и здравно образование проведоха в „Американски колеж – Аркус“

Двуезичен пъзелен урок по биология и здравно образование проведоха учениците от X „в“ клас в „Американски колеж – Аркус“.

Пъзелното обучение е образователен подход, чрез който се насърчава екипната работа на учениците, техния индивидуален принос и сътрудничество при решаване на проблемно-познавателни задачи в определена образователна област.

Темата на урока „Комплементарно взаимодействие между неалелни гени“ е част от учебното съдържание по биология и здравно образование в 10-и клас и предлага възможности за решаване на генетични задачи от различен тип, които се разпределят между екипите. Създават се условия за обмен на научна информация както между участниците в екипа, така и между различните екипи, като по този начин се стимулира критичното мислене и се формират умения за приложение на знания в стандартни и нестандартни ситуации.

Поставените задачи покриват критерии от области на компетентност както по националната програма, така и по международната IB MYP. Учениците презентираха своите решения на български и на английски език, което допринася за разширяване кръгозора на техните познания по генетика в двуезична среда.

Урокът беше изпълнен с оживени дискусии и предложения на нестандартни решения, което несъмнено допринесе за повишаване равнището на образователния процес, обясниха от училището.

