Хороскоп, 30 октомври: Четвъртък носи добро настроение

Четвъртък носи добро настроение, повече социални контакти и желание да излезем от рутината. Луната е във Водолей и ни вдъхновява да сме новатори, а тригонът й с Венера омекотява тона и помага да изглаждаме недоразуменията с лекота.

ОВЕН

Нови възможности

Денят отваря нови възможности за общуване и обмяна на идеи. Ще ви потърсят за съвет, а мнението ви ще има тежест. Думата ви – също, затова внимавайте какво обещавате и на кого. В работата ще се появи шанс да бъдете включени във важен проект, който чакахте от дълго време. Гмурнете се в дълбокото.

ТЕЛЕЦ

Проявете емпатия

Ще се наложи да направите компромис със себе си, за да постигнете хармония в екипа. Трябва да сте особено тактични, за да избегнете конфликтите. Опитайте се да разбирате другите. Емпатията, която проявявате днес, ще бъде високо оценена. Вечерта е подходяща за разговор с половинката.

БЛИЗНАЦИ

Добри новини

Новина или среща, която очаквахте, може да промени плановете ви за днес. Денят е чудесен за общуване, комуникация, водене на разговори, писане и нови начинания. Вие мислите бързо и намирате нестандартни решения дори в ситуации, които изглеждат безизходни. Очакват ви добри новини. Споделете ги.

РАК

Търсите разбиране

Ще се наложи да сте по-гъвкави. Трябва да проявите повече търпение с хора, които не споделят мнението ви. Невинаги е нужно да сте в тяхна опозиция. Понякога можете да кажете онова, което мислите, без да се изнасяте на отсрещния бряг, а да потърсите разбиране.

ЛЪВ

Малки промени

Днес блестите с чар и находчивост. Сцената на живота е ваша. В работата ще получите признание или интересна покана за включване в общ проект с колегите. Вашите идеи са вдъхновяващи. Не бива да ги държите само за себе си, а е добре и да ги споделите с екипа. Денят е подходящ за малки промени у дома.

ДЕВА

Удовлетворение

Ще усетите прилив на енергия и желание да приключите с отлагани вече месец задачи. Октомври е към своя край и това ще ви мотивира да затворите определени страници. Вашата организираност ще впечатли хората, с които работите. Денят ви носи любовно спокойствие и удовлетворение в личен план.

ВЕЗНИ

Прекрасен ден

Хармоничният аспект между Луната и Венера ви зарежда с увереност и добро настроение. Ще успеете да привлечете вниманието на хората, с които общувате днес. Разговорите протичат леко. Поведението ви е естествено и непринудено. Вечерта организирайте среща с приятели на по чаша вино.

СКОРПИОН

Прекалено мнителни

Налага се днес да се доверите на интуицията си. Денят е благоприятен за уреждане на финансови въпроси. На работното място можете да бъдете включени в проекти, които да ви дадат шансове за израстване след време. Пазете се от излишна подозрителност. Станали сте прекалено мнителни към всички около себе си.

СТРЕЛЕЦ

Денят е чудесен

Вдъхновението ви днес е заразително. Ще създавате, ще убеждавате и ще привличате съмишленици към идеите си. Моментът е добър да започнете нещо ново или да възродите стар навик. В личните отношения се усеща лекота, хармония и искрено отношение да споделяте и да изживявате този прекрасен миг.

КОЗИРОГ

Финансов въпрос

Днешният ден изисква ясна стратегия от ваша страна и контрол над емоциите. Ще се справите с натоварените задачи, ако не се спирате за всяка подробност или дреболия. Трябва да вършите работата си по-методично. Финансов проблем ще намери своето решение благодарение на човек, на когото имате голямо доверие.

ВОДОЛЕЙ

Положителни емоции

Очаква ви ден, изпълнен със свободен дух, лекота и свежи идеи. Ще успеете да вдъхновите околните и да внесете яснота там, където другите се колебаят. Денят носи приятни изненади, новини и възможности. И за обвързаните, и за необвързаните този ден носи приятни емоции и възможности да започнете нещо начисто.

РИБИ

Прекомерен контрол

Ще ви бъде трудно да останете безучастни към събитията около вас. Работата изисква внимание, но не и прекомерен контрол върху всяко действие. На вас обаче ви се иска да имате участие навсякъде, без да си давате сметка, че това ще ви изтощи до краен предел. А и няма нужда.

Хороскоп за родените на 30.10. – Честит рожден ден! През следващата една година ще имате нужда да разширите кръгозора си и да промените някои аспекти на своето ежедневие. Дали ще е нова работа, нова интимна връзка или пък нова социална среда – избирате вие.

Тодор Емилов-Тео