Издирват водач, осуетил полицейска проверка
Служители на РУ – Елена издирват водач на лек автомобил, осуетил полицейска проверка.
В нощта срещу 29 октомври в с. Майско е установен лек автомобил, чийто водач при появата на полицейския автомобил, рязко увеличил скоростта си. Колата била последвана от униформените и установена изоставена на улица в селото.
В хода на извършената проверка се оказало, че возилото е с регистрационна табела, издадена за друго превозно средство. Собственикът е известен, но към момента се издирва.
Образувано е досъдебно производство.