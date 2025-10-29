Издирват водач, осуетил полицейска проверка

Служители на РУ – Елена издирват водач на лек автомобил, осуетил полицейска проверка.

В нощта срещу 29 октомври в с. Майско е установен лек автомобил, чийто водач при появата на полицейския автомобил, рязко увеличил скоростта си. Колата била последвана от униформените и установена изоставена на улица в селото.

В хода на извършената проверка се оказало, че возилото е с регистрационна табела, издадена за друго превозно средство. Собственикът е известен, но към момента се издирва.

Образувано е досъдебно производство.