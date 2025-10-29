Кореняк от Полски Тръмбеш пое полицията в общината

На гл. инсп. Тодор Тодоров се пада тежката мисия да мести служителите от рухналата сграда, ще чака и ремонта

КОРЕНЯКЪТ ОТ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ТОДОР ТОДОРОВ Е НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА полицейското управление в общината от средата на октомври.

На неговите плещи пада тежката мисия да премести екипа в сградата на бившата банка, която бе дадена от Общината за ползване на МВР, докато се направи дълго чаканият ремонт на сегашната, която всеки момент може да рухне. Главният инспектор има опит в такива непосилни задачи, защото бе шеф на полицията в Елена 10 години. Тогава местните блюстители на реда се помещаваха в бивш конак, а сградата бе обявена за опасна и много приличаше на тази в Полски Тръмбеш. После полицията в Елена се премести в бившата детска градина в града и от няколко години се радва на уютен дом.

ЗА ТОДОР ТОДОРОВ ПРЕНАЗНАЧЕНИЕТО В РОДНИЯ МУ ГРАД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ от Елена от главния секретар на МВР е „всяко зло за добро”, защото така ще бъде близо до родителите си, но пък ще трябва да поеме и бъдещия ремонт, за който май все още не е обявена обещаната обществена поръчка от ОДМВР за над 2 млн. лв., които трябваше да бъдат инвестирани още през 2024 г. и с тази сага да се е приключило.

Той е бивш футболист и фен на местния футболен отбор в Полски Тръмбеш, през почивните дни и без това е у дома, защото брат му, също полицай, работи и живее в Правец и рядко намира време за родния град.

Големият син на новия полицейски шеф също е в професията и вече работи във Военна полиция във В. Търново. Малкият напролет завършва строителния техникум в старата столица, а съпругата, която също е от Полски Тръмбеш, работи в ЦОП – Велико Търново. Така Тодор Тодоров е добър избор за МВР – местен и свестен.

ТОЙ НАСЛЕДИ НА ПОСТА главен инспектор Красимир Христов, който през септември напусна неочаквано системата на МВР и също бе от Полски Тръмбеш – местен и известен полицай от кариерата. И двамата са по на 55 г. и се познават от училище.

Тодор Тодоров е постъпил в системата на МВР през 1994 г. като полицай в РУ П. Тръмбеш. През 2002 г. става мл. районен инспектор в същото полицейско управление, три години по-късно израства в районен инспектор. През 2009 г. постъпва на работа в РУ В. Търново като полицейски инспектор. През 2012 г. временно е назначен на длъжността началник на полицейския участък в Ресен, а две години по-късно оглавява полицейския участък в Балван. През 2015 г. е назначен за началник на полицията в Елена.