Масларево на воден режим и в бедствено положение

ЗАСЕГА САМО В МАСЛАРЕВО Е ОБЯВЕН ВОДЕН РЕЖИМ ПРЕЗ ДЕН И БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ. Заповедите са от 10 октомври.

Вода се пуска на всяко четно число от 17 часа до изчерпване на количеството в напорния водопровод, захранващ селото. Бедственото положение е от същата дата и са уведомени областен управител, пожарната, вътрешният министър, министърът на околната среда и водите, РЗИ и т.н. В такива случаи се полагат по два литра вода на ден на човек от Държавния резерв. През ноември режимът ще продължи. Необявен режим на водата има в много населени места.

ОБЩИНАТА Е НАЕЛА ГЕОЛОГ за проучвания в 4 населени места – Масларево, Куцина, Полски Тръмбеш и Страхилово.

После ще се търси нов водоизточник със сондажи на повече от 10 метра. Няма гаранция обаче, че ще излезе вода или пък ще бъде качествена. ДЪРЖАВАТА Е МОЖЕЛА ОЩЕ ПРЕДИ ГОДИНИ ДА СЕ НАМЕСИ и да се създаде капацитет в държавна фирма, която да прави сондажи и да търси вода, която да отговаря на хигиенните норми на Наредба № 1 за питейната вода. При това безводие отдавна е било нужно да се мисли за вода само за битови нужди, като се каже на хората, че водата не става за пиене, но става за миене. Сега обаче се втурнахме да търсим фирми за сондажи и геоложки проучвания, които, нито са толкова много, нито пък са на ниво.

„…Задавам на ВиК въпрос коя част от водопровода в Масларево трябва да се подмени и коя е най-компрометирана, за да се реши поне частично проблемът със загубите на вода. Не могат да се ангажират, защото ВиК не могат да намерят и къде са им авариите. Не става дума само за аварии, има нерегламентирано свързване, кражби и това е във всяко село. Проблемът е, че ВиК казват да се прави цялостна подмяна на тръбите.

Но 1 км струва 250 000 лв. без ДДС. В Община Полски Тръмбеш има над 400 км вътрешна водопроводна мрежа, което означава около 130 млн. лв. за цялостна подмяна.

И на всички е ясно, че такива пари няма как да се намерят наведнъж и се въртим в омагьосан кръг – дълги години загубите са се знаели, но понеже имаше вода във водоизточниците, всички си траеха. Сега се опитват да прехвърлят отговорността на общините за правене на мрежата. Но аз не съм съгласен, защото навремето общините са изградили тези мрежи и са ги предали на ВиК за стопанисване и управление. И това стопанисване и управление означава и грижа, и текущи ремонти и т.н. А не оставяне с над 70% загуби в годините. Или пък да се търси решение за проблема между държава и общини. Сега сушата ни превзе и всички тръгнаха да решават проблема. Държавата ли? Липса на всякакъв капацитет – политически, административен, държавнически. Според мен сега решението може да бъде само в едно – да се търсят нови водоизточници”, казва кметът Георги Чакъров.

БТА