Местна трупа се завърна с най-голямата награда от национален театрален фестивал

Театралната трупа към читалището в горнооряховското село Драганово се завърна с наградата за най-добър спектакъл от националния театрален фестивал „Магията на живата сцена“ в Раковски.

Местните театрали спечелиха най-голямото отличие с постановката „Онова нещо“ по Христо Бойчев. Забавната и в същото време дълбоко философска история за група обикновени хора, които се опитват да уловят нещо невидимо и необяснимо, е режисирана от Георги Василев. Търсейки „онова нещо“ той се опитва да обясни чрез актьорите смисъла на живота и неговата стойност. Георги Василев е ръководител на театралния колектив и преподавател по театрална педагогика във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Освен отличието за най-добър спектакъл театралите успяха да завоюват наградите за главна мъжка и за поддържаща мъжка роля.

По думите им организаторите дават възможност на участниците във фестивала да се учат и да надграждат умения. Освен това журито е било изключителен учител за театралния колектив.

Михаил МИХАЛЕВ