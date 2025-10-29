Направиха ново спортно игрище в Обединение по спечелен проект

В Обединение направиха зона за спорт с игрище по спечелен проект от национална кампания „За чиста околна среда 2025” по ПУДООС.

Проектът „Обособяване на зона за спорт” е на стойност 18 864 лева, като 3960 лева от сумата с ДДС е отпусната от Община Полски Тръмбеш, а останалите от програмата. Игрището е изградено от фирмата изпълнител „АС-СТРОЙ“ – гр. Русе, бързо и качествено, каза кметът на селото Христо Ганев. То е с размери 15 на 30 метра и върху естествен терен и се намира до здравната служба, където преди повече от 20 години е имало площадка за футбол. По проекта няма предвидени пейки за публика и съблекалня, а клетката ще се ползва от деца и младежи в селото.