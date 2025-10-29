НЕ ОТЛАГАЙТЕ ГРИЖАТА ЗА СЪРЦЕТО!

„СБАЛ по Кардиология Велико Търново“ и Български Кардиологичен Институт продължават инициативата си по програма „Грижа за пациента!

Скрининговата програма е БЕЗПЛАТНА и достъпна за всички! На разположение на всички желаещи да се прегледат, са екип от кардиолози и специалисти по вътрешни болести!

Прегледът включва ЕКГ, ехокардиография (ЕхоКГ), при необходимост и преценка от лекар-лабораторни изследвания, корекция и оптимизация на антиисхемичната и/или антихипертензивната терапия. Прегледите се осъществяват в модерно технологично оборудвани кабинети в СБАЛК гр. Велико Търново.

От проведените изследвания, тези пациенти с положителни резултати, се насочват за хоспитализация за допълнително уточняване-провеждане на СКАГ, Холтер ЕКГ, стрес ехокардиография, 3Д ехокардиография, сърдечен магнитен резонанс.

Катетеризационната лаборатория на СБАЛК Велико Търново разполага с възможност за още едно високоспецифично изследване. В допълнение на контрастната снимка са два от най-модерните апарати-„ FFR“ и „IVUS“ , с които малко болници в страната разполагат, а за територията на област Велико Търново са единствени. С „FFR“ чрез измерване на наляганията преди и след стеснението в коронарната артерия, се определя съвсем прецизно дали болният се нуждае от стент. С „IVUS“ се прави ехография на артерията отвътре. Това осигурява 100% увереност, че стентът е поставен по всички изисквания на добрата клинична практика.

Необходимо е предварително да се запише час на тел: 062/632 020 или 0884 117 423

или на регистратура на болницата в гр. Велико Търново

на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“1.“