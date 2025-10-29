Нов живот на старите мебели: Инициатива на „Кроношпан“, която променя начина, по който мислим за отпадъците
През 2019 г. във Велико Търново стартира една от най-успешните екологични програми на „Кроношпан България“ – инициатива, която вдъхва нов живот на старите мебели.
Идеята е проста, но с голям ефект: вместо дървесните отпадъци да се изгарят, изхвърлят или депонират, те се рециклират и връщат обратно в производството, създавайки модел на кръгова икономика в действие.
Програмата е изградена върху четири основни принципа:
✅ С грижа към природата
✅ С по-малко отпадъци
✅ С по-чист въздух
✅ Съхраняват CO₂
Днес „Кроношпан“ разполага с четири специализирани депа за събиране на дървесни отпадъци:
- гр. София, кв. Кремиковци
- с. Тополи, общ. Варна
- гр. Бургас, завод Кроношпан
- с. Царацово, общ. Пловдив
През годините компанията е организирала редица кампании за безвъзмездно предаване на дървесни отпадъци, в партньорство с общините. Последната акция се проведе във Варна, където шест контейнера бяха поставени на ключови места, така че гражданите да могат лесно и удобно да се включат в инициативата.
„Все още значителна част от дървесните отпадъци в България се изгарят, изхвърлят неправомерно или се депонират. С нашата програма искаме да покажем, че има по-добър, по-устойчив път – чрез повторна употреба и рециклиране“, споделят от екипа на „Кроношпан България“.
Компанията продължава да развива мрежата от пунктове и да инвестира в зелени технологии, които съчетават икономическа ефективност и грижа за околната среда.
💬 Промяната започва от нас. Нека действаме отговорно – изхвърляйте отпадъците си разделно, дайте нов живот на старите мебели, рециклирайте и пазете природата.