Нов живот на старите мебели: Инициатива на „Кроношпан“, която променя начина, по който мислим за отпадъците

През 2019 г. във Велико Търново стартира една от най-успешните екологични програми на „Кроношпан България“ – инициатива, която вдъхва нов живот на старите мебели.

Идеята е проста, но с голям ефект: вместо дървесните отпадъци да се изгарят, изхвърлят или депонират, те се рециклират и връщат обратно в производството, създавайки модел на кръгова икономика в действие.

Програмата е изградена върху четири основни принципа:

✅ С грижа към природата

✅ С по-малко отпадъци

✅ С по-чист въздух

✅ Съхраняват CO₂

Днес „Кроношпан“ разполага с четири специализирани депа за събиране на дървесни отпадъци:

гр. София, кв. Кремиковци

с. Тополи, общ. Варна

гр. Бургас, завод Кроношпан

с. Царацово, общ. Пловдив



През годините компанията е организирала редица кампании за безвъзмездно предаване на дървесни отпадъци, в партньорство с общините. Последната акция се проведе във Варна, където шест контейнера бяха поставени на ключови места, така че гражданите да могат лесно и удобно да се включат в инициативата.

„Все още значителна част от дървесните отпадъци в България се изгарят, изхвърлят неправомерно или се депонират. С нашата програма искаме да покажем, че има по-добър, по-устойчив път – чрез повторна употреба и рециклиране“, споделят от екипа на „Кроношпан България“.

Компанията продължава да развива мрежата от пунктове и да инвестира в зелени технологии, които съчетават икономическа ефективност и грижа за околната среда.

💬 Промяната започва от нас. Нека действаме отговорно – изхвърляйте отпадъците си разделно, дайте нов живот на старите мебели, рециклирайте и пазете природата.