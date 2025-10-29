костилки
ОбществоСухиндол

Община отоплява 4 обществени сгради с костилки от маслини

Михаил Михалев 26 четения 0 Comments

Иновативно екогориво използва отскоро Община Сухиндол за отопления на няколко обществени сгради.

На място вече са доставени 20 тона костилки от маслини, които са няколко пъти по-калорични от нафта, обясни кметът инж. Пламен Чернев.

С тях се захранват отоплителните системи на детската градина, детската ясла, Домашния социален патронаж и Дневния център за възрастни хора.

Освен че горивото е екологично, то е и доста по-икономично. Един тон струва около 610 лв. с ДДС. Масовите производители на маслинови костилки за отопление в света са испанците. Те се използват още в Гърция и Турция.

Сградата на Домашния социален патронаж е една от четирите сгради, която се отоплява с костилки от маслини.

Михаил МИХАЛЕВ

 

