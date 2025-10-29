Община Павликени единствена си запази ученически морски лагер

Вместо да продаде базата в Бяла, кметството се надява на държавна помощ, за да я възроди

Община Павликени остана единствената, която разполага с летен ученически лагер в Бяла, Варненско, изграден през 80-те години. Бараките и земята са с обща площ от 2,6 дка, днес лагерът е в разруха, а зелените площи са обрасли с дървета и храсти, които растат на воля.

Преди дни кметът инж. Емануил Манолов заедно с председателя на Общинския съвет д-р Венцислав Георгиев, представители на местната администрация и общински съветници са посетили лагера, за да видят с очите си актуалното му състояние.

Преди доста години земята е реституирана и върната на собствениците, през 2008 г. обзавеждането като легла, шкафчета и др. е изнесено от бараките и предоставено на социални домове в Павликени и общината. През 2014 г. земята е откупена и оттогава е 100% общинска собственост.

„През 2016 г. бе изготвен технически проект с разрешение за строеж за рекреативен център за деца с увреждания, който да бъде изграден на терена на лагера. По него се предвижда бараките да бъдат разрушени, а на тяхно място да се издигнат 4 монолитни корпуса – 3 за настаняване и 1 административен, в който да бъде столовата, да има обучителна зала и др. Желанието ни беше да привлечем средства от фонд „Земеделие“ за изграждането му и това да стане държавна делегирана дейност. Не стана и оттогава проектът е в застой. Към 2016 г. за центъра бяха необходими 2,440 млн. лв. без обзавеждането“, каза за „Борба“ инж. Емануил Манолов.

Според мнозинството в местния парламент лагерът може да бъде възроден и отново в него да летуват деца.

На друго мнение е кметът: „Тогава нямаше толкова хотелски бази, сега нашите деца с увреждания ги посещават. Не виждам смисъл да се влагат милиони, които към днешна дата ще са повече, за посещение на лагера два месеца в годината. За него трябва и персонал, на който да се плащат заплати, режийни разноски и т. н. Ще направим пазарна оценка на имота, ако се открият начини за държавно финансиране, можем да направим центъра. Иначе не е по силите на общинския бюджет да го изгради и поддържа, сметката не излиза. Аз съм горд, че Общината си е запазила собствеността. Другите, като Сливен, отдавна разпродадоха земята и се изнесоха“, коментира още кметът.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. „За Павликени“