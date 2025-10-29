Общината дава един декар за опитно поле на СУ „Цанко Церковски”

ОБЩИНАТА ЩЕ ДАДЕ ЕДИН ДЕКАР ЗА ОПИТНО ПОЛЕ НА СРЕДИЩНОТО УЧИЛИЩЕ В ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ по искане на ръководството.

Тепърва подаръкът ще трябва да мине на сесия на Общинския съвет. Училището предлага обучение в гимназиален етап по професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ с професия „Фермер“ и специалности „Производител на селскостопанска продукция“ и „Земеделец“. През изминалата учебна 2024-2025 година бяха създадени подходящи условия за практическо обучение, включително изграждането на оранжерия за отглеждане на зеленчуци, където учениците имат възможност да проследят целия процес – от посяване до плододаване. С много труд, грижа и ентусиазъм ученици и учители създадоха истински зелен оазис, в който се отглеждат разнообразни култури – домати, краставици, пипер, манголд, резене и лен. В двора на СУ „Цанко Церковски“ вече расте и малка, но обещаваща овощна градина, в която са засадени хинап, сини сливи и праскови.

Въпреки постигнатия напредък училището не разполага със собствена земеделска земя, която да бъде използвана като опитно поле за практическо обучение.

В тази връзка ръководството на СУ „Цанко Церковски“ се обърна към Община Полски Тръмбеш с мотивирано искане за предоставяне на общинска земя, съобразена с местоположението на училището. Целта е тя да бъде използвана като опитно поле за период от 10 учебни години, което ще допринесе значително за качеството на професионалната подготовка на учениците.