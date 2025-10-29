Обвинение за 20-годишен карал нерегистриран мотоциклет дрогиран

20-годишен от Г. Оряховица е привлечен в качеството на обвиняем за управление на нерегистриран мотоциклет, след употреба на наркотични вещества.

В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че в края на август тази година в с. Джулюница той е управлявал мотоциклет, нерегистриран по установения ред. При проверка за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на амфетамин и метаамфетамин.

Наложена му е мярка за неотклонение «подписка».