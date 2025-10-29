Отварят нов голям паркинг с близо 100 паркоместа в Старо Търново, местят паметник заради него

Общинският съвет ще решава дали да е зона за кратковременно паркиране

Нов голям обществен паркинг оформят от Община Велико Търново в една от най-натоварените зони в града. Той ще бъде разположен в началото на ул. „Опълченска“, край съществуващото в момента място за автомобили, което побира около 55 – 60 возила.

От кметството го разширяват така, че да побира близо 100 коли. Вече се работи по нов подробен устройствен план за района, като паралелно с това текат и съгласувателни процедури, тъй като районът е под юрисдикцията на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Допреди няколко седмици част от съществуващия паркинг бе нает от намиращия се в близост Грандхотел „Янтра“, но от компанията закупиха частен имот, разположен в близост, за автомобилите на гостите си. От Община Велико Търново апелираха и към множеството хотели и къщи за гости да насочват клиентите си към двата буферни паркинга край крепостта „Царевец“ и даже да помислят за специални шатъли до тях, както е практиката за туристите в градовете, които са със специфична архитектура и наситен трафик като нашия.

Любопитен детайл е, че за да се освободят места за колите в новия паркинг, се измества и паметник.

Става дума за монумент „Руски освободители“, който е поставен по настояване на Людмила Живкова в миналото по целия път на руската армия у нас в периода на Освобождението -1877 -1878 г. Той ще бъде разположен в близост до сегашното му място, за което също е нужно съгласуване с културния институт.

Дали новият паркинг ще бъде „синя зона“, или не, ще решава Общинският съвет. Надделяват мненията той да е за кратковременно платено паркиране, за да се гарантира достъп за стотиците туристи, които оставят солидни приходи в града, както и да се редуцира използването му от живущи за повече от един автомобил в семейство.

Стилян НАЙДЕНОВ