Парушка Трендафилова от Климентово навърши 100 г.

Четири поколения жени носят в сърцата си завета на столетницата

На 2 октомври се навършиха 100 години от рождението на Парушка Георгиева Трендафилова. В деня на стогодишния юбилей Община Полски Тръмбеш, кметство Климентово и НЧ „Съединение 1885” поднесоха поздравителни адреси и цветя на юбилярката.

С топли думи изразиха своята обич и признателност за добротата, светлината и примера, които носи в сърцето си. Специален поздрав по молба на кмета Пламен Сидеров отправиха самодейците от читалището с песента за село Климентово.

Тя вече не помни имената на близките си, но пази в сърцето си спомена за родното си село Климентово и за 1925 година, когато се появила на бял свят. Как се достига до такава възраст? Отговорът е прост и дълбоко човешки – с чисто сърце, изпълнено с любов към хората, животните и цветята. Близките й разказват, че тя ги е учила да посрещат дори най-голямото зло с добро, защото добротата се предава и рано или късно светът става по-светъл и по-добър. „Благословени сме, че я имаме. Благословени сме, че се учим от нея“, споделят те. Няма човек в Климентово, който да не я нарича „добра жена“. Всеки път, когато й предават поздрави от съселяните, очите й заблестяват – чиста радост, че все още я помнят.

Животът на Парушка не е бил лек. Загубва баща си още като дете и се налага да живее със сестра си и майка си в друго семейство. Омъжва се млада за прекрасен човек, който за съжаление, си отива рано – едва на 60 години. Трудът й по нивите в тогавашното ТКЗС е бил неуморен и дори след пенсионирането си продължава да работи почти до 90-годишна възраст.

Тя има две дъщери, две внучки и една правнучка – четири поколения жени, които носят в сърцата си нейните уроци и любов.

Парушка е преживяла глад, война, скръб и лишения, но никога не се е оплаквала. Винаги повтаря: „Животът е прекрасен. Трудностите са уроци. След бурята идва слънце“. Близките й споделят, че тя е тяхна опора, източник на усмивка, сили и кураж. Тя продължава да показва как се живее със смисъл, достойнство и любов. За семейството и за цялото село баба Парушка е символ на добротата и човечността.

Семейството изказва специална благодарност на двама изключителни лекари – д-р Галина Петкова и д-р Йордан Спирдонов, чиито грижи и професионализъм помогнаха на баба Парушка да достигне този благословен век.