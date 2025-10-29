Полски Тръмбеш – сърцето на тениса на маса в Северна България

Школата има 35 медала от международни турнири само тази година

Полски Тръмбеш все по-смело заема своето място на спортната карта на България.

През 2025 година градът посрещна близо 1200 участници и гости от страната и чужбина, привлечени от магията на тениса на маса и от отличната организация на турнирите, проведени с подкрепата на Община Полски Тръмбеш, СУ „Цанко Церковски“ и СКТМ „Янтра 2012“.

Школата на „Янтра 2012“ изживява един от най-силните си сезони досега – с 35 медала от международни турнири в Румъния, Сърбия, Северна Македония и България. Тимът е носител на Купа България „Търси шампион“ и Купа УСШ. Момчетата до 11 години са вицешампиони на България. Момичетата на СУ ,,Цанко Церковски,, – Полски Тръмбеш, 8-10 клас са национални вицешампионки на България, като победиха миналогодишния шампион с категоричното 3:0. От държавни първенства до международни арени почти няма състезание, от което клубът да не се е завърнал с медал.

Предстои още по-вълнуващ сезон. Полски Тръмбеш ще бъде домакин на девет национални турнира, сред които шампионати в А и Б група жени, В3 мъже и престижните надпревари „Купа Млад олимпиец“ до 11, 15 и 19 години.

Кулминацията ще бъде финалът на „Купа България – Млад олимпиец“ до 11 и 13 години – от 11 до 14 декември, когато градът ще посрещне 128 от най-добрите млади състезатели от цялата страна. За Полски Тръмбеш е огромна чест и признание за качеството на организацията, че му се възлагат домакинства на турнири от най-висок ранг, които привличат вниманието на спортната общественост на национално ниво и утвърждават града като водещ център в тениса на маса. Тези успехи са плод на всеотдайността на треньорите, подкрепата на Общината и училището и огромната любов на децата към спорта. Полски Тръмбеш днес не просто организира турнири – той вдъхновява, възпитава и създава.

Състав на тима: Теодора Георгиева, Магдалена Николов, Павел Ценов, Адем Ахмедов, Йоан Георгиев, Симеон Василчев, Иван Коев, Теодор Янев, Борислав Стефанов, Михаела Трифонова, Мая Цанкова, Моника Илиева, Зорница Димитрова, Александър Добрев, Мартин Петров, Владислав Панковский, Едислав Йорданов. Треньор : Елиз Караманлиева, която пое клуба преди три години.