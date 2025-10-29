Потомък на първомайски род дари 15 000 лв. за ремонт в селото

ЗАПОЧНА РЕМОНТ НА ОГРАДАТА И ВХОДНАТА ВРАТА НА ГРОБИЩНИЯ ПАРК В ПЪРВОМАЙЦИ.

Част от средствата са осигурени от дарител. Благодетелят е Михаел Ангелов, който живее в Австрия, но фамилните му корени идват от горнооряховското село. Той предостави 15 000 лв. за каузата.

До дарението се стига, след като преди време Михаел идва да посети вечния дом на своите роднини и решава, че може да помогне за подобряване на състоянието на гробищния парк.

Останалата част от инвестицията е осигурена от местния бюджет на железничарската община.

Дейностите се реализират от Общинското предприятие „Поддържка на пътната инфраструктура и озеленяване“, служителите на кметство Първомайци, както и с помощта на доброволци от селото.

До момента е премахната старата каменна ограда от източната и южната страна, освен това е направено и почистване на гробищния парк.

След като бъде финализирано обновяването, на обекта ще бъде поставена табела с името на дарителя.

„Изказваме своята благодарност към дарителя, ръководството на Община Горна Оряховица и всички участници, допринесли за подобряването на облика на нашия гробищен парк“, споделят от кметството.

Галина ГЕОРГИЕВА