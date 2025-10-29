ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НАРОДНИТЕ ТАНЦИ НА С. ПАВЕЛ – МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА“

Народно читалище „Изгрев – 1900“, с. Павел, общ. Полски Тръмбеш, приключи успешно проект „Народните танци на с. Павел – мост между поколенията“, Договор LI-S-2024-8 06/12/2024 г., финансиран по Програма „Любителско изкуство ’24“ на Национален фонд „Култура“, направление „Сценични изкуства“.

Проектът бе подкрепен безвъзмездно от Национален фонд „Култура“ със сумата от 12 000 лева. Със средствата бяха реализирани дейности, насочени към обогатяване на репертоара на танцов състав за народни танци „Павелски мераклии“ към НЧ „Изгрев 1900“, съхраняване за поколенията на китката от Павелски хора, представяне на фолклорния танцов състав пред публика, организиране на работилница за народни танци „Село Павел танцува“, популяризиране и управление на проекта.

Целта на проекта бе да развие и надгради потенциала на любителите танцьори от фолклорен танцов състав към НЧ „Изгрев-1900“, като с това се допринесе за съхранение и популяризиране на нематериалното културно наследство сред различни поколения.

Специфичните проектни цели в контекста на програмата бяха:

✓ Развитие на заниманията с народни танци в с. Павел;

✓ Надграждане на потенциала на любителите-изпълнители от фолклорния състав към читалището на с. Павел;

✓ Стимулиране на интерес на младежка аудитория, вкл. и на представители на уязвими групи и общности, за съхранението и популяризирането на нематериално културно наследство.

Важна част изпълнението на проекта бе свързана с идентифициране и съхраняване на автентични за с. Павел народни хора, а именно: „Черкезката“; „Яджийската; Катаринката“; „Ой, наляво, ой, надясно“; „Шарени черги“. Хората са под формата на китка, която обединява 5 танца с различен ритъм и музика. Те са традиционни в миналото за с. Павел и чрез този проект те бяха отново представени пред публика. Танците бяха музикално нотирани, беше извършен танцопис, след което бяха професионално записани в студио и заснети на видео. По този начин се осигурява тяхното съхранение в културната памет.

Музиката и танците бяха разпространени и пред публика чрез представянето им на различни фестивали.

„Павелски мераклии“ взеха участие във „Фолклорен извор“ – с. Царевец, Кулинарно фолклорен празник на баницата „Да съхраним българското“ – с. Каранци, Празник на царевицата – с. Страхилово, „Павел фест“ – с. Павел, Фолклорно надиграване „Ритми край Янтра“ – гр. Полски Тръмбеш.

Възможност да бъдат изучени стъпките от хоровата китка бе осигурено чрез организираната работилница за народни танци под надслов „Село Павел танцува“ в рамките на проведения дванадесети фестивал на чушката, домата и традиционните храни „Павелфест 2025“.

Осигурен е отворен достъп но професионалния запис на танц и музика чрез социалните платформи и тези за видео споделяне. Представянето на резултатите от проекта под формата на танц и музика предизвика голям интерес както от местната общност, така и от потомци на жители на с. Павел. Редица клубове за народни танци и културни институти оцениха високо съвременната интерпретация на традиционните танци и предаването им през поколения чрез звук и картина.

Екипът на проекта с ръководител Катя Стамова благодари на всички участници в дейностите за тяхната всеотдайност и позитивизъм и пожелава българщината да пребъде!

Повече информация за проекта и неговите резултати, както и да се насладите на музика и танц – в комуникационните канали, достъпни чрез сканиране на баркода: