Призови класирания за „Катана“ на Национални купи в Стара Загора и Шумен

С призови класирания се завърнаха състезатели на великотърновския клуб Катана от Национални купи по киокушин карате, проведени в Стара Загора и Шумен.

В „Града на липите“, в надпреварата организирана от Спортен клуб „Аскен“, златни медали до 14 години спечелиха Йоан Велков в категория до 45 килограма и Дарина Дойнова в 50+. Трети в тази възраст е Пресиян Петков, в категория до 40 кг.

С бронз се окичиха и 10- годишните каратеки на клуба, участвали до 12 г.,

Микаил Мутишев и Денислав Петков- до 40 кг.

Милен Дългичев, Александър Маринов и Давид Погосян не стигнаха до медали, но също показаха силен дух.

Националният турнир „Купа Шумен“ събра над 360 състезатели от цялата страна.

Сребърно отличие за „Катана“ извоюва Иван Димитров при децата до 12 години, в категория до 45 кг.

Бронзови медали взеха Стелиана Белчева при жени, Антоан Пенев при деца до 12 години в категория +55 кг и Давид Погосян при деца до 10 г в категория до 35 кг.

Отлично се представиха и Валентин Хаджистоев, Иван Стефанов и Валентин Илиев, Мартин Иванов и Максим Селимски, Божидар Герев, които показаха голям напредък, бориха се достойно и съвсем малко им достигна, за да се качат на почетната стълбичка, информира Сенсей Самир Мутишев.