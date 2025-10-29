СВЕТЛАНА И МАРИН МАРИНОВИ
Само Светлана и Марин Маринови от областта бяха на Световно пчеларско изложение в Дания

От години семейството има пчелин с над 300 кошера в Петко Каравелово

 

Семейството от години има пчелин с над 300 кошера в Петко Каравелово и магазинче за пчелни продукти във Велико Търново. Светла е сред радетелите за създаване на фермерския пазар в старата столица и редовен изложител на всички изяви в региона.

Световното пчеларско изложение „Апимондия 2025 г.” се проведе в Копенхаген, Дания, в периода 23 – 27.09. Вестник „Пчеларство” организира това невероятно пътуване с пчелари от цялата страна, споделя Светла. Събитието е проведено в една невероятна сграда. Това престижно събитие обединява пчелари, учени и експерти от цял свят. Страната ни беше представена с най-добрите образци от пчелни продукти и иновации. Сребърен медал за иновации спечели ръчна машинка за разпечатване на фирма „Био Иновации”, обяснява още търновката.

Част от участниците на световното изложение

Над 7000 делегати от 121 страни са имали възможност да дегустират мед от 42 държави.

Много различен като вкус е бил медът от Танзания и Бразилия. Участниците в изложението са опитали и мед от манука – най-скъпия и най-трудния за добиване в света, произведен в Нова Зеландия. От него се предлагат няколко вида с различно съдържание на метилглиоксал. Основната цел на „Апимондия” е била да улесни обмена на информация чрез живи контакти, много лекции и дискусии. Учени, търговци, законодатели и пчелари са обсъждали и са се учили един от друг.

Част от продуктите на изложението

„За нас беше много ценно това посещение. Видяхме много нови неща, свързани с майкопроизводството, различни техники за правене на восъчни свещи и предлагане на пчелните ни продукти”, разказа още Светлана Маринова. Тя от доста време предлага на пазара и собствени прекрасни фигури и свещи от медни продукти, които вече се търсят не само по Коледа.

