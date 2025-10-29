Шампионска титла и сребро за Велико Търново от първия ден на Световното в Баку

Златен и сребърен медал спечелиха представителите на великотърновския клуб „Етър“ от първия ден на Световното първенство по армрестлинг в Баку. Световен шампион при юношите стана Вилизар Михайлов, който в победи на лява ръка в категория + 86 килограма. Треньорът му Петър Роглев е вицешампион в Мастърс клас +105 кг.

„Победи ме домакина от Азербайджан и доста силен противник, с който от две години водим спор за първите места било то на лява или дясна ръка. Сега беше по-силен от мен и ме победи на лява ръка, утре, ще видим обаче дясната.

Вилизар победи всички без конкуренция и утре ще имаме още победи. Сигурен съм!

Другите две мои машинки Ивайло Арнаудов и Емил Славчев се представиха доста добре и бях на крачка от медалите, но другия път ще са на стълбицата и те.

От моите добре смазани машини съм повече от доволен, но от мен си не съм, но това е по силите ми и това е волята Божия!

Благодаря на семействата, работодателите, приятелите ни и не на последно място на Бог, че ни помага да стигнем до тук!“, разказа на страницита си в социалната мрежа Петър Роглев. Днес е състезанието на дясна ръка.