След няколко десетилетия почетоха отново загинали антифашисти от Самоводене, възстановяват паметника им

За пръв път от десетилетия бяха почетени загиналите антифашисти и партизани от Самоводене. Цветя пред паметника им до чешмата на изхода за Ресен положиха народният представител Мариана Бояджиева, общинските съветници Михаил Михалев и Йордан Свраков, млади социалисти и жители на селото.

Поклонението пред паметника се състоя по идея на Венцислав Узунов и Недялко Неделчев, които вземат активно гражданско участие на заседанията на Общинския съвет. През лятото те и световният шампион по канадска борба Петър Роглев организираха почистване на тревната площ около паметника и чешмата. С почистването на мястото, което има потенциал да се превърне в парк, през последните години са ангажирани кметът на селото Валентин Къндев и Йордан Свраков.

„Събрали сме се да почетем тези млади хора, които са вярвали в своите идеали безкористно. Те са тръгнали да се борят срещу кафявата чума не за облаги, а в името на един по-добър свят и са платили със своята младост и своите животи. Затова днешното поклонение не е политическо, а знак към цялото общество, че трябва да помним миналото си, защото народ без минало няма и бъдеще“, каза пред паметника Михаил Михалев. Той предложи всяка година антифашистите от Самоводене да бъдат почитани на 27 октомври и това да се превърне в традиция.

Част от плочата, на която са изписани имената на партизаните, е счупена, затова народният представител Мариана Бояджиева пое ангажимент да помогне за ремонта на паметника.

„Виждате, че сред имената има участници в Балванската битка, битката при село Константин, всички ние трябва да тачим нашето минало и тези млади хора, които дръзват да се опълчат срещу кафявата чума. Надявам се до следващата година, когато ще се съберем отново тук, паметникът да придобие подобаващ вид“, каза Мариана Бояджиева.

Паметникът до чешмата край Самоводене е създаден неслучайно на това място. През май 1944 г. партизаните се събират именно там, след което се включват в Горнооряховския партизански отряд.

Венцислав Узунов съобщи, че вече е входирал заявление към Община Велико Търново за включване на паметника към списъка с войнишките заедно със съседния до него паметник, увековечаващ посрещането на руските войници и генерал Гурко, както и антифашисткия паметник в двора на пощата в Самоводене.

Екип „Борба“