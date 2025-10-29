Слънчев и приятно топъл ден

В четвъртък до обед облачността ще е незначителна, след обед ще се увеличи до разкъсана, висока и средна. В сутрешните часове видимостта на отделни места в низините и около водните басейни ще е намалена от димка до мъгла. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 4 и 6 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 5 гр.

Максималните температури ще са между 18 и 20 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 20 гр.

Атмосферното налягане ще бъде без съществена промяна.

Над западните и централни части на Стара планина преди обед ще преобладава слънчево време. Следобед облачността ще се увеличи до значителна, предимно средна и висока. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 13 гр., а на 2000 м ще е около 8 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 30.0 гр. през 1960 г., най-ниската измерена минимална температура е -6.3 гр. през 1987 г.

Слънцето ще изгрее в 6 часа и 50 минути и ще залезе в 17 часа и 12 минути.

Фаза на Луната: шест дни преди пълнолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров