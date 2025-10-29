Станислав Недков: „БФММА е една от най-успешните в България, само през тази 2025 г. имаме 20 медала от световни и европейски първенства!“

След официалното откриване на Националната купа по ММА „Олимпийски надежди“ за деца и юноши под 18 години и на Националния турнир „Йордан Габровски“ за младежи, мъже и жени, проведени в ДКС „В. Левски“, президентът на Българската федерация по ММА Станислав Недков говори пред медиите.

– Г-н Недков, защо избрахте В. Търново да бъде домакин на двете спортин прояви?

– Днешните участници са от 9 до 18-годишни и са бъдещите ни олимпийски надежди. А вторият турнир бе в памет на Йордан Габровски, с когото през 2006 г. организирахме първия турнир по MMA в спортна зала именно тук в ДКС „В. Левски“.

Преди това бяха правени само в заведения, нощни барове и т.н. Точно тук аз дебютирах в ММА. Този турнир ще се превърне в ежегоден и ще влезе в календара на федерацията, всяка година ще го правим във В. Търново.

А за „Олимпийски надежди“ ако има някой от клубовете, който желае, ще получава домакинство занапред. Бяхме го замислили като национален турнир, но президентът на албанската MMA федерация ми се обади с молба да се включи националният отбор на Албания и тяхното присъствие допринесе за по-голяма конкуренция.

Но най-полезно се получи откъм състезателна гледна точка – даде възможност на нашите момчета и момичета да премерят сили със своите албански опоненти. Всички са доволни – родителите, треньорите, официалните гости… Кметът Даниел Панов ми се обади да ме поздрави за добрата организация.

Благодаря на община В. Търново за съдействието и за подкрепата, която получихме в организирането на тези турнири. Наистина се получи спортен празник, който да допринесе за развитието и популяризирането на MMA в България.

– Ще хвърлите ли яснота около скандала с БФММА, това опит за преврат ли беше, за свяляне на настоящото ръководство, което е достатъчно успешно…

– Това беше един опит за превземане отвън на федерацията по ММА. В много федерации в България има проблеми, но ние сме федерация, в която членовете, треньорите, състезатели, клубове сме обединени. Ние нямаме вътрешни скандали и разединение, нямаме вътрешна опозиция. Хейтърите не са критици, защото когато критикуваш, трябва да предлагаш нещо по-добро. А тези хора само отричат, обиждат и плюят… Напротив, тези атаки дори ни направиха още по-сплотени. Треньорите са възмутени, родители ми звънят възмутени от поведението на тези хора. Тяхното поведение беше оценено и от световната федерация, която излезе с на Дисциплинарния комитет, че наказва организатора на тези хейтъри (б.а. Николай Добруджански) с доживотна забрана за участие в аматьорския ММА. Хората навън, които се занимават с този спорт в цял свят, най-големите авторитети в нашия спорт, много добре оценяват какво се случва в нашата страна, това което правим с колегите във федерацията.

БФММА е една от най-успешните в България, само през тази 2025 г. имаме 20 медала от световни и европейски първенства! На Европейското в Белград имаме 17 медала, включително три европейски титли. На световното за юноши в Абу Даби имаме световен шампион, сребърен и бронзов медал. За 12 години, откакто основахме федерацията, нашите състезатели и треньори са извоювали над 620 медала от големи международни първенства. България вече осма година поред е най-добрият отбор на Балканите, отборен шампион по медали. Така че успехите говорят сами за себе си и за работата, която вършим като ръководство и като екип. Оценката, която ме интересува, е тази, която ми дават нашите членове – хората, които са ме избрали да бъда техен ръководител. Всяко едно управление и в политиката, и в спорта, има опозиция. Работата й е да покаже колко ръководството не може. Само че нашите резултати говорят, че можем. Ако иска някой да покаже, че може по-добре – добре дошъл е, нашите врати са отворени за всеки, който желае да се занимава с ММА. Да дойде и направи световни и европейски шампиони…