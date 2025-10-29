Туристическо дружество „Незабравка“ става на 16 години

16 години навършва туристическо дружество „Незабравка“ във Велико Търново.

На 31 октомври 2009 година, вдъхновени от легендарния учител и майстор на спорта Димитър Богданов, група ентусиасти създават Туристически клуб „Незабравка“. Оттогава насам през редиците му са минали десетки млади туристи от Велико Търново, които пазят любовта към природата и българския дух.

В годините след създаването на клуба важна роля изиграва Снежанка Димитрова – първоначално секретар, а по-късно и председател. С нейното постоянство и ентусиазъм „Незабравка“ се развива, обогатява материалната си база и участва по национални програми. Тя успява да сплоти много млади хора и да превърне туризма в споделено преживяване и приятелство.

Днес, под ръководството на председателя Деян Караджов, Туристическо дружество „Незабравка“ продължава да върви напред с нов заряд. Организират се кампании за почистване на града, събития за ученици от различни училища и екологични инициативи.

Благодарение на активната работа и доброто име на клуба, тази година „Незабравка“ получи лична покана да се присъедини към Българския туристически съюз и вече е негов пълноправен член.

2025 година беше изключително успешна.

В Националния поход „По пътя на Ботевата чета“ дружеството поведе 130 участници – най-голямата група в страната. Болярите се прибраха с куп отличия: първо място в „Екология“, първо място в „Дисциплина“, първо място в „Художествена самодейност“, второ място в „Спортни игри“ и наградата за най-многобройна група. Специално беше отличен и Мартин Костадинов, получил значка за успешно преминати десет похода. Само през тази година „Незабравка“ взе участие в десетки събития – изкачвания на Черни връх и връх Ботев, похода „Верея“, както и Туристическите игри на ТД „Бачо Киро“, откъдето си тръгна с трето място в майсторско управление на велосипед и второ място в играта „Познавам ли моята България“. На състезанието „Кристален Еделвайс“ край язовир „Копринка“ спечели още първо място в теглене на въже, първо място в управление на велосипед (Михаил Каров), трето място в „Познавам ли моята България“ и цялостна награда за отлично представяне.

По случай 16-ия си рожден ден дружеството ще отпразнува с поредица от инициативи. Сред тях е посещение на детска градина „Ален мак“, където членовете на „Незабравка“ ще запознаят децата от четвърта група с основни знания по туризъм, ще им покажат туристическо оборудване и ще проведат игри на открито. Празничното тържество ще се състои в хижа „Българка“, където ще бъде отбелязан още един успешен етап от развитието на дружеството.

Годината обаче съвсем не е приключила. СТД „Незабравка“ вече започна подготовката си за участие в юбилейния национален поход, посветен на 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Очаква се събитието да бъде още по-мащабно и вдъхновяващо. Ръководството на дружеството призовава всички, които искат да подкрепят дейността на най-голямото младежко туристическо дружество в страната, да се свържат с тях и да помогнат името на Велико Търново да продължи да звучи с гордост из цяла България.