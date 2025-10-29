Вдигат цената на такситата с 30 ст. на километър

По-високи максимални цени на дневната и нощната тарифа на таксиметровия превоз ще има в Горна Оряховица от началото на следващата година.

Те обаче ще бъдат утвърдени още на октомврийската сесия на местния парламент, а настояването е по молба на превозвачите.

Така максималната цена за един километър пробег през деня от 1,50 лв. скача на 1,80 лв., а през нощта – от 1,60 лв. на 1,90 лв., или с по 30 стотинки. Превозвачите са искали увеличение и на минималната цена при двете тарифи за пробег километър, но те остават без промяна.

Мотивите на управителите на таксиметровите компании, поискали увеличението, са нарастването на инфлацията, застраховките, възнагражденията, осигуровките и цените на горивата. Не на последно място са и разходите по закупуване на нови касови апарати, които да отчитат цената в левове и в евро.

Цените ще са валидни на цялата територия на община Горна Оряховица.

Ана РАЙКОВСКА